В Омске сотрудник магазина техники незаконно оформлял возвраты товаров и крал деньги

В Омске завершено расследование уголовного дела о мошенничестве в крупном размере. По данным следствия, 29-летний житель Кировского округа, работавший специалистом клиентской зоны в магазине техники, незаконно оформлял возвраты товаров и присваивал деньги.
Следствие установило, что мужчина нашел в интернете объявление о продаже компьютерной мыши за 6500 рублей и приобрел ее. Затем он использовал рабочую программу магазина, нашел чек на аналогичный товар с истекающим гарантийным сроком и оформил фиктивный возврат на сумму 11500 рублей.
Используя эту схему, сотрудник магазина провернул еще шесть операций, оформив возвраты на компьютерные мыши, пылесос, умную колонку, электрическую мясорубку и две пары игровых наушников. Всего ему удалось получить 34000 рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество с использованием служебного положения». Мужчина полностью возместил ущерб. Дело направлено в Кировский районный суд Омска для рассмотрения по существу.