В Омске сотрудник магазина техники незаконно оформлял возвраты товаров и крал деньги

Следствие установило, что мужчина нашел в интернете объявление о продаже компьютерной мыши за 6500 рублей и приобрел ее. Затем он использовал рабочую программу магазина, нашел чек на аналогичный товар с истекающим гарантийным сроком и оформил фиктивный возврат на сумму 11500 рублей.