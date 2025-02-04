Защите не удалось обжаловать арест Овчинникова за убийство «Колдуна»

По данным следствия, погибший занимался целительством, в связи с чем обвиняемый и посетил его. Сеанс народной медицины закончился ножевым ранением, от которого пострадавший позднее скончался в больнице. Сам Овчинников свою вину не признает, отмечая, что дружил со знахарем, а в тот злосчастный день приехал к Суродееву поздравить с Новым годом.