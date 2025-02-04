Защите не удалось обжаловать арест Овчинникова за убийство «Колдуна»

Напомним, что 19 января Березовский городской суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании Овчинникову меры пресечения в виде содержания под стражей. Постановление суда было обжаловано стороной защиты, однако Свердловский областной суд оставил судебный акт без изменения.
«Под арестом Овчинникову предстоит пробыть по 7 марта 2025 года», — сообщили в пресс-службе суда.
По данным следствия, погибший занимался целительством, в связи с чем обвиняемый и посетил его. Сеанс народной медицины закончился ножевым ранением, от которого пострадавший позднее скончался в больнице. Сам Овчинников свою вину не признает, отмечая, что дружил со знахарем, а в тот злосчастный день приехал к Суродееву поздравить с Новым годом.
Он также добавил, что зло должно быть наказано. Последнее, что сказал журналистам Овичинников в зале суда: «Всем привет, встретимся в аду».
За совершенное преступление Андрею Овчинникову грозит до 15 лет лишения свободы.