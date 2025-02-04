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Защите не удалось обжаловать арест Овчинникова за убийство «Колдуна»

Свердловский областной суд признал законным арест бывшего криминального авторитета по кличке «Овчина» Андрея Овчинникова, обвиняемого в убийстве жителя п. Кедровка Алексея Суродеева по прозвищу «Колдун».

Напомним, что 19 января Березовский городской суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании Овчинникову меры пресечения в виде содержания под стражей. Постановление суда было обжаловано стороной защиты, однако Свердловский областной суд оставил судебный акт без изменения.

«Под арестом Овчинникову предстоит пробыть по 7 марта 2025 года», — сообщили в пресс-службе суда.

По данным следствия, погибший занимался целительством, в связи с чем обвиняемый и посетил его. Сеанс народной медицины закончился ножевым ранением, от которого пострадавший позднее скончался в больнице. Сам Овчинников свою вину не признает, отмечая, что дружил со знахарем, а в тот злосчастный день приехал к Суродееву поздравить с Новым годом.

Он также добавил, что зло должно быть наказано. Последнее, что сказал журналистам Овичинников в зале суда: «Всем привет, встретимся в аду».

За совершенное преступление Андрею Овчинникову грозит до 15 лет лишения свободы.