В омской пятиэтажке, которую не хотят признавать аварийной, обвалился фундамент

Пятиэтажку на проспекте Королёва, 4а, построили в конце 1960-х. За это время в ней не проводился капитальный ремонт. В 2014-м там вывалился кусок стены. Дыру заделали бетоном, фасад скрепили металлическими стяжками. Но проблема никуда не исчезла: трещины продолжают расти. Теперь дом, по мнению специалистов, может обрушиться с другой, южной стороны.
По заключению БТИ, сделанному в апреле прошлого года, все коммуникации, несущие стены, кровля находятся в аварийном состоянии. А фундамент и вовсе отошёл от стен. Общий износ здания на тот момент составлял 75%. Однако в ноябре 2024-го УК «Левобережье» провела собственную экспертизу, заказанную ООО «Архбюро 91». Последнее подтвердило всё увиденное во время первого обследования, но пришло к неожиданному заключению: дом «условно пригоден для проживания» и подлежит ремонту. И именно это заключение использовала мэрия на межведомственной комиссии, чтобы усилить свою позицию и доказать, что дом можно не признавать аварийным. При этом первоначальная экспертиза, проведенная БТИ, в расчёт не бралась. Тем временем за семь месяцев, которые прошли с её момента, дом не ремонтировался, и его состояние могло только ухудшиться.
Капитальный ремонт стен дома на проспекте Королёва, 4а, намечен, к примеру, на 2037 год, а фундамента — на 2044-й. Возмущённые жильцы обратились в прокуратуру, прокуратура подала иск в Центральный районный суд. Там признали решение мэрии об отказе в признании дома аварийным незаконным. Назначена новая экспертиза. Но дом может её и не дождаться.
Как рассказали порталу Om1 Омск жильцы этого общежития, несколько дней назад там обвалилась кирпичная кладка в подвале с южной стороны — как раз там, где есть угроза обрушения — согласно всем экспертизам. Сейчас бетонная плита перекрытия в подвале держится на нескольких кирпичах.
«Многоквартирный жилой дом находится на обслуживании УК “Левобережье”, — прокомментировали ситуацию в мэрии Омска. — Совместно со специалистами управляющей компании администрация округа проведёт осмотр проблемного здания, по итогам которого будет принято решение о проведении первоочередных мероприятий».
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