В омской пятиэтажке, которую не хотят признавать аварийной, обвалился фундамент

По заключению БТИ, сделанному в апреле прошлого года, все коммуникации, несущие стены, кровля находятся в аварийном состоянии. А фундамент и вовсе отошёл от стен. Общий износ здания на тот момент составлял 75%. Однако в ноябре 2024-го УК «Левобережье» провела собственную экспертизу, заказанную ООО «Архбюро 91». Последнее подтвердило всё увиденное во время первого обследования, но пришло к неожиданному заключению: дом «условно пригоден для проживания» и подлежит ремонту. И именно это заключение использовала мэрия на межведомственной комиссии, чтобы усилить свою позицию и доказать, что дом можно не признавать аварийным. При этом первоначальная экспертиза, проведенная БТИ, в расчёт не бралась. Тем временем за семь месяцев, которые прошли с её момента, дом не ремонтировался, и его состояние могло только ухудшиться.