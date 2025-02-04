Поножовщина между учениками произошла в гимназии Екатеринбурга

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил ЕАН, что на место ЧП выехала следственно-оперативная группа полиции территориального ОВД, в том числе инспекторы ПДН. Полковник Горелых пообещал, что о подробностях разбирательства сообщит дополнительно.