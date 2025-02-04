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Поножовщина между учениками произошла в гимназии Екатеринбурга

В Екатеринбурге ученик ударил ножом другого гимназиста, пострадавший госпитализирован.

В гимназии № 205 «Театр» в Екатеринбурге ученик ударил ножом другого. Об этом сообщил telegram-канал Ural Mash.

По данным канала, один ученик оскорбил мать другого, за это получил удар ножом. Пострадавшего увезли на скорой помощи в больницу.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил ЕАН, что на место ЧП выехала следственно-оперативная группа полиции территориального ОВД, в том числе инспекторы ПДН. Полковник Горелых пообещал, что о подробностях разбирательства сообщит дополнительно.