Поножовщина между учениками произошла в гимназии Екатеринбурга

В гимназии № 205 «Театр» в Екатеринбурге ученик ударил ножом другого. Об этом сообщил telegram-канал Ural Mash.
По данным канала, один ученик оскорбил мать другого, за это получил удар ножом. Пострадавшего увезли на скорой помощи в больницу.
Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил ЕАН, что на место ЧП выехала следственно-оперативная группа полиции территориального ОВД, в том числе инспекторы ПДН. Полковник Горелых пообещал, что о подробностях разбирательства сообщит дополнительно.