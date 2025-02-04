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Не смог доползти до выхода: в Башкирии в сгоревшем доме нашли труп мужчины

В Башкирии в пожаре погиб 62-летний мужчина.

Источник: Комсомольская правда

В Бирске трагически погиб 62-летний мужчина. Его тело было обнаружено в собственном доме на улице Антипина.

Как рассказали в МЧС по Башкирии, огонь вспыхнул в бревенчатом доме сегодня, 4 февраля. Прибывшие на место инцидента пожарные обнаружили у дверного проема бездыханное тело мужчины. Оказалось, что бирянин до конца боролся за свою жизнь, но так и не смог доползти до выхода.

— Пожар ликвидирован, теперь в его причинах разбирается дознаватель МЧС России, — прокомментировали в ведомстве.

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