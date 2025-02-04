Не смог доползти до выхода: в Башкирии в сгоревшем доме нашли труп мужчины

Как рассказали в МЧС по Башкирии, огонь вспыхнул в бревенчатом доме сегодня, 4 февраля. Прибывшие на место инцидента пожарные обнаружили у дверного проема бездыханное тело мужчины. Оказалось, что бирянин до конца боролся за свою жизнь, но так и не смог доползти до выхода.