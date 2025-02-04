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На Кубани водолазы собрали со дна Черного моря более 230 мешков с мазутом

В Краснодарском крае более 230 мешков с мазутом было собрано со дна Черного моря около причала в селе Витязево.

Источник: Freepik

Об этом «Интерфаксу» сообщил руководитель пресс-службы регионального ГУ МЧС Александр Субочев.

По данным за 3 февраля, группа водолазов работала под водой 6 смен, каждая из которых продолжительностью в 1 час. При этом специалистам удалось собрать 29 мешков с нефтепродуктами весом около 50 кг.

Сообщается, что водолазы начали работы по ликвидации последствий разлива мазута еще 21 января. С этого времени специалисты ежедневно поднимают со дня моря несколько десятков заполненных мешков. Работы могут остановиться только в случае сильного шторма.

Ранее «МК на Кубани» писал о том, что водолазы МЧС России собрали со дна Черного моря более 1 400 килограммов мазута.

экология