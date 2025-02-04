Отчим убитого под Калининградом мальчика сломал ключицу его сестре

О пропаже ребенка утром в понедельник в правоохранительные органы сообщила его мать. По предварительным данным, около 22.00 мск в воскресенье в Черняховске семилетний мальчик ушел из дома после ссоры с родителями и не вернулся. По подозрению в убийстве был задержан его отчим, тело позже нашли в болотистой местности.