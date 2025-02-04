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Отчим убитого под Калининградом мальчика сломал ключицу его сестре

Подозреваемый в убийстве пасынка в Черняховске отчим сломал ключицу его сестре.

КАЛИНИНГРАД, 4 фев — РИА Новости. Отчим, которого подозревают в убийстве семилетнего мальчика под Калининградом, предположительно, также сломал ключицу его сестре, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

О пропаже ребенка утром в понедельник в правоохранительные органы сообщила его мать. По предварительным данным, около 22.00 мск в воскресенье в Черняховске семилетний мальчик ушел из дома после ссоры с родителями и не вернулся. По подозрению в убийстве был задержан его отчим, тело позже нашли в болотистой местности.

«У девочки был перелом ключицы… еще до Нового года, в конце декабря отчим дернул ее за руку, сразу в больницу не обратились. А потом обратились в больницу, и был диагностирован перелом ключицы. Девочка лежала в больнице, ее выписали где-то 25 января», — сказал собеседник.

Почти сутки мальчика искали полиция, кинологическая служба, волонтеры и местные жители. Тело нашли в водоеме в мусорном пакете. По предварительным данным, мать к преступлению не причастна, сообщало ранее региональное управление СК РФ.

СК