В Прикамье раскрыли загадочное убийство мужчины в шортах: забили после замечания

Как сообщают местные жители, трагедия случилась после того, как мужчина вышел ночью из своего дома, чтобы сделать замечание шумной компании, которая громко слушала музыку на улице. Это им не понравилось, и на него напали, избив до смерти. Утром 3 февраля тело мужчины в одних шортах обнаружили в сугробе на улице, а вокруг были следы крови.