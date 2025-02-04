В Прикамье раскрыли загадочное убийство мужчины в шортах: забили после замечания

«По предварительным данным, в ночь на 3 февраля молодые люди находились в нетрезвом виде на проезжей части около дома в поселке Зюкайка. У них возникла ссора с ранее незнакомым 35-летним мужчиной, которая переросла в драку. Злоумышленники избили человека руками и ногами по голове и телу. Вскоре потерпевший скончался на месте», — сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.
Следователи и полиция задержали предполагаемых преступников по горячим следам. В ближайшее время им должны вынести меру пресечения. Следствие будет ходатайствовать о заключении под стражу.
Правоохранители уже осмотрели место происшествия и назначили судебные экспертизы. Обстоятельства преступления устанавливаются.
Как сообщают местные жители, трагедия случилась после того, как мужчина вышел ночью из своего дома, чтобы сделать замечание шумной компании, которая громко слушала музыку на улице. Это им не понравилось, и на него напали, избив до смерти. Утром 3 февраля тело мужчины в одних шортах обнаружили в сугробе на улице, а вокруг были следы крови.
Напомним, в конце прошлого года в городе Октябрьский в Башкирии несколько подростков набросились на улице на пенсионера. Они жестоко избили мужчину после того, как он сделал им замечание о шуме. После инцидента дело взял на контроль глава СК Александр Бастрыкин.