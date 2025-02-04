На Урале потушили пожар в ангаре по производству полиэтилена

Ранее ведомство информировало, что во вторник на площади 2400 квадратных метров горит ангар по производству полиэтилена в поселке Полеводство. Отмечалось, что произошло частичное обрушение кровли здания, возгорание удалось локализовать, а информации о пострадавших не поступало.