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На Урале потушили пожар в ангаре по производству полиэтилена

В уральском поселке Полеводство потушили пожар в ангаре на площади 2400 кв м.

Источник: © РИА Новости

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 фев — РИА Новости. Пожар в ангаре по производству полиэтилена в поселке Полеводство Свердловской области ликвидирован, сообщил региональный главк МЧС.

Ранее ведомство информировало, что во вторник на площади 2400 квадратных метров горит ангар по производству полиэтилена в поселке Полеводство. Отмечалось, что произошло частичное обрушение кровли здания, возгорание удалось локализовать, а информации о пострадавших не поступало.

«Открытое горение на пожаре ликвидировано. Специалисты МЧС России проводят проливку и разборку сгоревших конструкций. Причину возгорания предстоит установить пожарным дознавателям», — говорится в сообщении.

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