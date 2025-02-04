Хотела посмотреть, как работают спецслужбы: 14-летняя школьница из Шахуньи сообщила о бомбе в магазине

В Нижегородской области 14-летняя школьница сообщила о якобы заложенной в магазине бомбе, чтобы посмотреть, как работают спасатели. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
Эта история произошла в конце января. Ночью в местный отдел полиции поступило сообщение о том, что в одном из круглосуточных магазинов заложено взрывное устройство. К месту ЧП были стянуты спецслужбы, но, к счастью, специалисты ничего не обнаружили.
По факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма возбудили уголовное дело и вскоре вышли на автора сообщения — им оказалась местная 14-летняя школьница. Когда к ней домой нагрянули правоохранители, девочка не стала ничего отрицать и во всем призналась. Она рассказала, что хотела лишь посмотреть, как работают спецслужбы и сравнить их оперативность с роликами из интернета. А телефон, с которого она сообщила о «бомбе», она взяла у близкой родственницы.
— Подростку избрала мера пресечения в виде присмотра за несовершеннолетним подозреваемым. По закону ответственность за подобное преступление наступает с 14-летнего возраста, — пояснили в МВД.
Девочка получит наказание в соответствии со статьей, а ее родителям придется оплатить расходы, связанные с работой спецслужб.