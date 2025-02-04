Хотела посмотреть, как работают спецслужбы: 14-летняя школьница из Шахуньи сообщила о бомбе в магазине

По факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма возбудили уголовное дело и вскоре вышли на автора сообщения — им оказалась местная 14-летняя школьница. Когда к ней домой нагрянули правоохранители, девочка не стала ничего отрицать и во всем призналась. Она рассказала, что хотела лишь посмотреть, как работают спецслужбы и сравнить их оперативность с роликами из интернета. А телефон, с которого она сообщила о «бомбе», она взяла у близкой родственницы.