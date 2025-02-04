В Самаре нашли пропавшего два дня назад 13-летнего подростка

В Самаре 2 февраля пропал 13-летний подросток. Мальчик ушел из дома, и несколько дней о нем ничего не было известно. Его искали волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт», полицейские. Они проверяли места, где мальчик мог прятаться, опрашивали его знакомых. Как сообщил «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией, подросток не в первый раз пропадает из дома, но в этот раз его поиски затянулись.