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В Самаре нашли пропавшего два дня назад 13-летнего подростка

Волонтеры и полиция несколько дней искали 13-летнего мальчика в Самаре.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре 2 февраля пропал 13-летний подросток. Мальчик ушел из дома, и несколько дней о нем ничего не было известно. Его искали волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт», полицейские. Они проверяли места, где мальчик мог прятаться, опрашивали его знакомых. Как сообщил «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией, подросток не в первый раз пропадает из дома, но в этот раз его поиски затянулись.

— Поиск завершен. Найден, жив! — написали в телеграм-канале поискового отряда «ЛизаАлерт» днем 4 февраля.

Волонтеры поблагодарили всех, кто участвовал в поисках. Никакие подробности о том, где мальчика нашли, не сообщаются.