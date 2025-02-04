Мать убитого под Калининградом мальчика привлекут к ответственности

КАЛИНИНГРАД, 4 фев — РИА Новости. Мать убитого под Калининградом мальчика привлекут за укрывательство преступления, сообщила пресс-служба регионального СУ СК.
О пропаже ребенка утром 3 февраля в полицию сообщила его мать. По предварительным данным, около 21.00 (22.00 мск) в воскресенье семилетний мальчик ушел из дома после ссоры с родителями и не вернулся. Почти сутки ребенка искали полиция, кинологическая служба, волонтеры и местные жители. Тело ребенка нашли в водоеме в мусорном пакете. По подозрению в убийстве был задержан отчим мальчика.
Дело расследуется по статье 105 УК РФ (убийство). Предварительно, мать считали непричастной к преступлению, сообщало ранее региональное управление СК РФ.
«По уголовному делу производятся допросы свидетелей, детально выясняются все обстоятельства произошедшего. Как установлено, семья на профилактическом учете не состояла… Действиям матери ребенка, достоверно знавшей о его смерти, но заявившей о его исчезновении, будет дана оценка по статье 316 УК РФ (укрывательство преступлений)», — говорится в сообщении регионального СУ СК.
В ходе расследования было установлено, что 42-летний отчим вечером 1 февраля в квартире в отсутствие супруги избил ребенка.
«Утром, обнаружив, что мальчик мертв, он предпринял меры к сокрытию совершенного преступления. Убедив жену сообщить о безвестном исчезновении ребенка в правоохранительные органы, он вывез тело мальчика в болотистую местность в черте города Черняховска, а затем сам создавал видимость активного поиска мальчика», — добавили в пресс-службе.
С подозреваемым проводятся необходимые следственные действия, следствие намеревается ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.
Тело ребенка направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти. Специалисты завершили осмотры места происшествия — квартиры, в которой проживал ребенок, и участка местности, на котором обнаружили тело.