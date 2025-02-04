Мать убитого под Калининградом мальчика привлекут к ответственности

О пропаже ребенка утром 3 февраля в полицию сообщила его мать. По предварительным данным, около 21.00 (22.00 мск) в воскресенье семилетний мальчик ушел из дома после ссоры с родителями и не вернулся. Почти сутки ребенка искали полиция, кинологическая служба, волонтеры и местные жители. Тело ребенка нашли в водоеме в мусорном пакете. По подозрению в убийстве был задержан отчим мальчика.