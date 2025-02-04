СФР Башкирии напомнил женщинам о возможности досрочно выйти на пенсию

Так, на заслуженный отдых раньше 60 лет могут уйти мамы, воспитавшие ребенка с инвалидностью как минимум до восьмилетнего возраста. На досрочный выход на пенсию может рассчитывать и отец ребенка, однако льгота назначается лишь одному из родителей. При стаже 15 лет и коэффициенте не менее 30 мама уйдет на пенсию в 50 лет, а папа — в 55 лет, при стаже 20 лет и ИПК не менее 30.