СФР Башкирии напомнил женщинам о возможности досрочно выйти на пенсию

У жительниц Башкирии есть возможность досрочно выйти на пенсию. Об этом напомнили в пресс-службе регионального отделения СФР.
Так, на заслуженный отдых раньше 60 лет могут уйти мамы, воспитавшие ребенка с инвалидностью как минимум до восьмилетнего возраста. На досрочный выход на пенсию может рассчитывать и отец ребенка, однако льгота назначается лишь одному из родителей. При стаже 15 лет и коэффициенте не менее 30 мама уйдет на пенсию в 50 лет, а папа — в 55 лет, при стаже 20 лет и ИПК не менее 30.
На пенсию в 50 лет может наступить и у женщины, воспитавшей троих детей. При этом для получения такого права женщинам нужно выработать в общей сложности 15 лет страхового стажа, напоминает СФР.
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