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В Омске 16-летний подросток провалился под лед, пытаясь достать телефон

Сотрудники МЧС спасли парня, но тот отказался от госпитализации.

Источник: Комсомольская правда

Подросток из Омска провалился в Омь, пытаясь достать телефон. Спасателей вызвал приятель юного омича. Подробности инцидента рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области.

Как рассказал сотрудникам МЧС друг подростка, они прогуливались вдоль Оми и его приятель уронил телефон на лед. Парень попытался самостоятельно достать телефон и провалился в реку. Он смог выбраться из воды, однако лед начал трескаться, тогда подросток принял решение лежать и не двигаться, пока дожидался спасателей.

Сотрудники МЧС с помощью штурмовой лестницы и веревки достали подростка. От медицинской помощи парень отказался.

Ранее «КП Омск» сообщала, что омские полицейские спасли из горящего дома 70-летнего пенсионера.