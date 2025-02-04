В Омске 16-летний подросток провалился под лед, пытаясь достать телефон

Как рассказал сотрудникам МЧС друг подростка, они прогуливались вдоль Оми и его приятель уронил телефон на лед. Парень попытался самостоятельно достать телефон и провалился в реку. Он смог выбраться из воды, однако лед начал трескаться, тогда подросток принял решение лежать и не двигаться, пока дожидался спасателей.