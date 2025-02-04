В Омске 16-летний подросток провалился под лед, пытаясь достать телефон

Подросток из Омска провалился в Омь, пытаясь достать телефон. Спасателей вызвал приятель юного омича. Подробности инцидента рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области.
Как рассказал сотрудникам МЧС друг подростка, они прогуливались вдоль Оми и его приятель уронил телефон на лед. Парень попытался самостоятельно достать телефон и провалился в реку. Он смог выбраться из воды, однако лед начал трескаться, тогда подросток принял решение лежать и не двигаться, пока дожидался спасателей.
Сотрудники МЧС с помощью штурмовой лестницы и веревки достали подростка. От медицинской помощи парень отказался.
Ранее «КП Омск» сообщала, что омские полицейские спасли из горящего дома 70-летнего пенсионера.