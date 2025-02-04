Пять смертей на Красной Сопке. Что известно о трагедии семьи из Красноярского края

Гибель четверых детей и смерть пятого ребенка.
В конце сентября 2024 года в семье Виноградовых из поселка Красная Сопка Красноярского края от отравления дихлофосом погибло четверо детей в возрасте 6, 11, 12 и 13 лет. Экспертиза показала, что причиной гибели детей стало попадание компонентов инсектицидного средства (дихлофоса) в организм детей. Накануне гибели глава семьи обрабатывал дом дихлофосом от насекомых. В декабре отцу предъявили обвинение в причинении смерти по неосторожности.
Родители погибших детей также с отравлением попали в больницу. Мать была на позднем сроке беременности, однако на плод отравление не повлияло. В ноябре 2024 года женщина родила здорового мальчика в перинатальном центре Ачинска. По данным прокуратуры Красноярского края, на медицинском учете по состоянию здоровья мальчик не состоял. Находился исключительно на грудном вскармливании.
Семья сделала ремонт в том самом доме, где погибли их старшие дети, и после рождения малыша все вернулись в него.
2 февраля стало известно, что младенец умер.
Первые версии.
В ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии рассказали, что, по показаниям матери, ребенок спал в отдельной кроватке в одной комнате с родителями. Ночью женщина покормила малыша и легла спать. Около 3 часов ночи она проснулась, чтобы пойти в туалет, и обнаружила, что малыш не подает признаков жизни. Родители вызвали скорую, которая констатировала смерть младенца. «При осмотре места происшествия ребенок обнаружен в своей кроватке с признаками аспирации (попадание пищи или жидкости в дыхательные пути вместо пищевода — прим. ТАСС) рвотными массами», — сообщили в СК.
Следствию мать младенца объяснила, что накануне питалась как обычно — домашней едой, ничего особенного не ела. Была организована проверка по факту гибели младенца.
Утром 3 февраля было проведено вскрытие. «Предварительно причина смерти не установлена. Нет ни внутренних повреждений, ни телесных повреждений. Точную причину смерти выяснят результаты химического и гистологического исследований», — пояснили в прокуратуре.
Уголовное дело.
Вечером 3 февраля в связи с гибелью младенца было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Следствие назначило судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить точную причину смерти ребенка.
В этот же день отцу малыша было предъявлено окончательное обвинение по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности четверым старшим детям). «По данным следствия, глава семьи, зная о способах применения и мерах предосторожности при обращении со средством от насекомых, обработал помещение дома инсектицидным средством. При распылении мужчина не выполнил рекомендации производителя о защитных мерах при обработке, длительном проветривании помещения сквозным потоком воздуха и влажной уборке поверхностей после обработки, после чего допустил детей в помещение, к приему пищи и ночлегу в доме. Согласно данным комиссионной судебно-медицинской экспертизы, смерть четверых детей наступила в результате острого отравления деструктивным ядом (инсектицидами) системного действия», — рассказали в СК.
Виктория Мельникова.