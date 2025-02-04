Пять смертей на Красной Сопке. Что известно о трагедии семьи из Красноярского края

В этот же день отцу малыша было предъявлено окончательное обвинение по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности четверым старшим детям). «По данным следствия, глава семьи, зная о способах применения и мерах предосторожности при обращении со средством от насекомых, обработал помещение дома инсектицидным средством. При распылении мужчина не выполнил рекомендации производителя о защитных мерах при обработке, длительном проветривании помещения сквозным потоком воздуха и влажной уборке поверхностей после обработки, после чего допустил детей в помещение, к приему пищи и ночлегу в доме. Согласно данным комиссионной судебно-медицинской экспертизы, смерть четверых детей наступила в результате острого отравления деструктивным ядом (инсектицидами) системного действия», — рассказали в СК.