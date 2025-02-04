Герхард Шрёдер попал в больницу

Сам политик говорил, что считает, что его дружба с президентом России Владимиром Путиным может поспособствовать завершению конфликта на Украине. В марте 2022 года Шрёдер разрабатывал мирный план по Украине, но стороны не приняли его идеи. Он также предлагал пять базовых пунктов урегулирования, но указывал, что США «не разрешили» Украине продолжать переговоры.