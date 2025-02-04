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Болезнь сопротивляется лекарствам: в Магнитогорске 17 человек умерли от туберкулеза, шестеро из них не знали, чем больны

В Магнитогорске 17 человек за год умерли от туберкулеза.

Источник: Комсомольская правда

За прошлый год от туберкулеза умерли 17 жителей Магнитогорска. Об этом рассказали в Областной туберкулёзной больнице № 3.

В шести случаях горожане не обращались при жизни за помощью. Туберкулез у них обнаружили уже во время посмертной экспертизы. Остальные умершие пришли к врачам, когда болезнь уже перешла в тяжелую форму, либо страдали и другими патологиями.

Всего за год обнаружили 143 новых случая заболевания, в том числе 8 у детей. Больше половины диагнозов поставили после профилактических обследований. Болезнь чаще стали выявлять на ранних стадиях.

Врачи подчеркивают, что туберкулез излечим. Но отмечают тревожную тенденцию — все чаще встречаются случаи снижения эффективности лекарств.

— Проблемой является увеличение числа пациентов, у которых выявлена множественная лекарственная устойчивость к противотуберкулезным препаратам. Из года в год их количество возрастает, — рассказали в больнице. — В 2024 году среди всех бацилярных форм туберкулеза множественная лекарственная устойчивость была установлена в 42,7% случаев.

здоровье
медицина