«Не укладывается в голове»: губернатор прокомментировал убийство семилетнего мальчика в Черняховске

Губернатор Алексей Беспрозванных прокомментировал убийство семилетнего мальчика в Черняховске. Глава региона пообещал разобраться с системой, которая допустила такое преступление.
То, что произошло с Данилом, не укладывается в голове. Потрясён новостями, как и вы. Мы не можем защититься от сокрытого зверства, но можем — от равнодушия. Где и в каком именно моменте система этого не увидела — вот в чём разберусь. Важно предупреждать такие преступления. Спасибо волонтёрам и неравнодушным жителям, что вышли на поиски, — написал в своём телеграм-канале Беспрозванных.
Сообщение об исчезновении семилетнего мальчика в Черняховске поступило утром 3 февраля. К поискам пропавшего привлекли полицию и сотни волонтёров. Позже следователи получили сведения об убийстве ребёнка. По подозрению задержали его 42-летнего отчима.
По данным СК, вечером 1 февраля в квартире по месту жительства мужчина избил ребёнка. В этот момент матери не было дома. Утром отчим обнаружил, что мальчик мёртв, и попытался скрыть преступление. Он убедил жену сообщить об исчезновении ребёнка в правоохранительные органы, а сам вывез тело в болотистую местность в черте города. После этого создавал видимость активного поиска мальчика.
По факту убийства малолетнего возбудили дело по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ. Следствие также даст оценку действиям органов опеки и матери ребёнка.