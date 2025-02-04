«Не укладывается в голове»: губернатор прокомментировал убийство семилетнего мальчика в Черняховске

То, что произошло с Данилом, не укладывается в голове. Потрясён новостями, как и вы. Мы не можем защититься от сокрытого зверства, но можем — от равнодушия. Где и в каком именно моменте система этого не увидела — вот в чём разберусь. Важно предупреждать такие преступления. Спасибо волонтёрам и неравнодушным жителям, что вышли на поиски, — написал в своём телеграм-канале Беспрозванных.