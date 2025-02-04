Омичу дали девять лет колонии за убийство незнакомца из-за его внешнего вида

В Омской области суд вынес приговор мужчине, по вине которого погиб омич. Между осужденным и потерпевшим завязался конфликт из-за внешнего вида мужчины. Подробности инцидента рассказали в пресс-службе прокуратуры Омской области.
Как установил суд, вечером 26 июня 2024 года 53-летний омич в нетрезвом состоянии обратил внимание на идущего по улице в селе Искра мужчину и сделал ему замечание по поводу его внешнего вида.
Между ним и потерпевшим произошел конфликт. Фигурант дела избил потерпевшего, а после скинул его тело в кювет. От полученных травм головы сельчанин скончался.
Называевский городской суд Омской области признал мужчину виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека и приговорил его к 9 годам лишения свободы, а также обязал его выплатить сестре погибшего моральную компенсацию в размере 470 тыс. рублей.
Ранее «КП Омск» сообщала, что омич ответит за изнасилование и убийство 21-летней давности.