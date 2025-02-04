В Уфе за взятку задержали бывшего инспектора таможни

Бывшего главного инспектор Уфимского таможенного поста подозревают в получении взятки. Об этом сообщили в пресс-службе линейного управления МВД России на транспорте.
Как предполагает следствие, в 2022 и 2023 годах экс-инспектор получил от предпринимателя взятку в размере более 200 тысяч рублей. За денежное вознаграждение госслужащий должен был покровительствовать бизнесмену, а также беспрепятственно и ускоренно рассматривать заявления об уплате утилизационного сбора на ввоз автомобилей на территорию страны.
Действия экс-инспектора могли повлечь серьезные последствия, например, создать угрозу для безопасности движения и эксплуатации транспорта.
Центральный МСУТ СК России завел на мужчину уголовные дела по статьям «Получение должностным лицом взятки в виде денег в крупном размере» и «Получение взятки в значительном размере». Ему грозит до 12 лет лишения свободы.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.