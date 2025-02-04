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В Уфе за взятку задержали бывшего инспектора таможни

В Уфе экс-инспектору таможни грозит лишение свободы до 12 лет за взятку.
Источник: Комсомольская правда

Бывшего главного инспектор Уфимского таможенного поста подозревают в получении взятки. Об этом сообщили в пресс-службе линейного управления МВД России на транспорте.

Как предполагает следствие, в 2022 и 2023 годах экс-инспектор получил от предпринимателя взятку в размере более 200 тысяч рублей. За денежное вознаграждение госслужащий должен был покровительствовать бизнесмену, а также беспрепятственно и ускоренно рассматривать заявления об уплате утилизационного сбора на ввоз автомобилей на территорию страны.

Действия экс-инспектора могли повлечь серьезные последствия, например, создать угрозу для безопасности движения и эксплуатации транспорта.

Центральный МСУТ СК России завел на мужчину уголовные дела по статьям «Получение должностным лицом взятки в виде денег в крупном размере» и «Получение взятки в значительном размере». Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

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