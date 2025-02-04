В Уфе за взятку задержали бывшего инспектора таможни

Как предполагает следствие, в 2022 и 2023 годах экс-инспектор получил от предпринимателя взятку в размере более 200 тысяч рублей. За денежное вознаграждение госслужащий должен был покровительствовать бизнесмену, а также беспрепятственно и ускоренно рассматривать заявления об уплате утилизационного сбора на ввоз автомобилей на территорию страны.