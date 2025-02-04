В результате аварии во Владивостоке пострадала 13-летняя девочка

В дежурное отделение ДПС Госавтоинспекции УМВД России по городу Владивостоку поступило сообщение о ДТП в районе Русской, 48, в результате которого пострадала 13-летняя девочка, сообщает ИА PrimaMedia. Предварительно установлено, что 27-летняя женщина-водитель автомобиля TOYOTA CH-R, двигаясь со стороны проспекта 100-летия Владивостока в направлении ул. Давыдова, совершила наезд на пешехода, который переходил проезжую часть дороги на запрещающий сигнал светофора на регулируемом пешеходном переходе справа налево по ходу движения авто. Стаж вождения водителя составляет пять лет.