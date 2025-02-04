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В результате аварии во Владивостоке пострадала 13-летняя девочка

Она переходила дорогу на пешеходном переходе на запрещающий сигнал светофора.

Источник: УГИБДД РФ по Приморскому краю

В дежурное отделение ДПС Госавтоинспекции УМВД России по городу Владивостоку поступило сообщение о ДТП в районе Русской, 48, в результате которого пострадала 13-летняя девочка, сообщает ИА PrimaMedia. Предварительно установлено, что 27-летняя женщина-водитель автомобиля TOYOTA CH-R, двигаясь со стороны проспекта 100-летия Владивостока в направлении ул. Давыдова, совершила наезд на пешехода, который переходил проезжую часть дороги на запрещающий сигнал светофора на регулируемом пешеходном переходе справа налево по ходу движения авто. Стаж вождения водителя составляет пять лет.

Как сообщили в госавтоинспекции по г. Владивостоку, в результате ДТП пострадала 13-летняя девочка — пешеход. Она получила травму бедра. На место происшествия прибыли должностные лица Госавтоинспекции и сотрудники скорой помощи.

По факту ДТП составлен административный материал по статье 12.24 КоАП РФ.

Кроме этого, материал по факту ДТП будет направлен в комиссию по делам несовершеннолетних.

Назначено проведение ряда исследований. По результатам проверок будет принято решение в соответствии с российским законодательством.