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Свечи, цветы, игрушки: жители Черняховска скорбят по убитому 7-летнему мальчику

Стихийный мемориал появился в центре города у памятника Барклаю де Толли.

Источник: Александр Подгорчук / «Клопс»
СК