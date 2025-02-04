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Свечи, цветы, игрушки: жители Черняховска скорбят по убитому 7-летнему мальчику
Стихийный мемориал появился в центре города у памятника Барклаю де Толли.
Источник:
Александр Подгорчук / «Клопс»
СК
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