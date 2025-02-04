Трем фигурантам дела замглавы Дмитровского округа избрана мера пресечения

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Тверской суд Москвы избрал меру пресечения представителям рекламного оператора Сергею Дубкову и Светлане Оберчук, проходящим в качестве взяткодателей по делу замглавы Дмитровского округа Подмосковья Алексея Ионова. Об этом ТАСС сообщили в суде.