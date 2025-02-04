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Трем фигурантам дела замглавы Дмитровского округа избрана мера пресечения

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Тверской суд Москвы избрал меру пресечения представителям рекламного оператора Сергею Дубкову и Светлане Оберчук, проходящим в качестве взяткодателей по делу замглавы Дмитровского округа Подмосковья Алексея Ионова. Об этом ТАСС сообщили в суде.

Источник: РИА "Новости"

«Оберчук избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, а Дубкову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сказали в суде.

Начальник отдела рекламы муниципального казенного учреждения «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления» Дмитровского городского округа Московской области Сергей Зыков также отправлен под домашний арест. Следствие инкриминирует ему получение взятки в особо крупном размере.

Накануне Тверской суд Москвы удовлетворил ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении заместителя главы Дмитровского округа Подмосковья Алексея Ионова по делу о получении особо крупной взятки.