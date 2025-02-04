Генпрокурор Швед: уровень преступности достиг исторического минимума в Беларуси

Генеральный прокурор Андрей Швед заявил, что уровень преступности достиг исторического минимума в Беларуси за 2024 год, сообщает БелТА.
— В прошлом году уровень преступности по сравнению с 2023 годом снизился на 14% и достиг своего исторического минимума, — подчеркнул генпрокурор.
Швед сообщил, что в республике стало происходить меньше убийств, других преступлений против жизни и здоровья, а также за год меньше людей пострадали от краж. При этом он пояснил, что сократить уровень преступности в Беларуси позволили скоординированные усилия правоохранительных органов.
Всего в 2024-м в сравнении с 2023-м общее число зарегистрированных в Беларуси преступлений сократилось на 14,2%. Снижение преступности фиксируется во всех регионах. Еще Швед сказал, что на 13,7% меньше было совершено особо тяжких преступлений, уменьшилось количество убийств, изнасилований, краж и грабежей. Кроме того, на 13,5% стало меньше преступлений, которые были совершены в состоянии алкогольного опьянения или группой лиц — на 10,9%
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