Экс-вице-губернатор Ленобласти Пасяда признан неподсудным

Уголовное дело было возбуждено в 2021 году. Предварительно известно, что речь идет об обмане дольщиков. Николай Пасяда был вице-губернатором Ленобласти с 2005 по 2012 годы и курировал строительство. Обвинение бывшему чиновнику не предъявляли.