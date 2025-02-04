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Экс-вице-губернатор Ленобласти Пасяда признан неподсудным

Ставший подозреваемым при расследовании уголовного дела по статье о мошенничестве в крупном размере бывший вице-губернатор Ленинградской области Николай Пасяда признан неподсудным в связи с наличием определенного заболевания, пишет 47News.

Сперва окружающие заметили его неадекватные поступки, далее была проведена соответствующая экспертиза. Специалисты выявили нарушения психики, которые лишают Пасяду «способности осознавать фактический характер и общественную значимость и руководить ими».

Куйбышевский районный суд Петербурга постановил поместить его в одно из профильных медучреждений в Гатчинском районе. Следствие готовит пакет документов для утверждения в прокуратуре.

Уголовное дело было возбуждено в 2021 году. Предварительно известно, что речь идет об обмане дольщиков. Николай Пасяда был вице-губернатором Ленобласти с 2005 по 2012 годы и курировал строительство. Обвинение бывшему чиновнику не предъявляли.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что с бывшего вице-губернатора Петербурга Оганесяна сняли судимость по решению суда.