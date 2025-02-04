Четыре человека пострадали после ДТП на трассе в Ростовской области

По данным ведомства, авария случилась около 8:35 на участке автодороги Азов — Строминская. Предварительно, 32-летний водитель автомобиля Lada Priora («Лада Приора») не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с «ГАЗель Next». После этого сзади в грузовик въехал тягач Iveco с прицепом LAG.