Четыре человека пострадали после ДТП на трассе в Ростовской области

На трассе в Ростовской области после ДТП с участием легковушки, малотоннажного грузовика и фуры в больницу попали четыре человека. Это произошло утром 4 февраля, сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.
По данным ведомства, авария случилась около 8:35 на участке автодороги Азов — Строминская. Предварительно, 32-летний водитель автомобиля Lada Priora («Лада Приора») не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с «ГАЗель Next». После этого сзади в грузовик въехал тягач Iveco с прицепом LAG.
— В результате четыре пассажира легковой машины с травмами были доставлены в медицинское учреждение. Сейчас причины и обстоятельства случившегося выясняют сотрудники полиции, — прокомментировали в Госавтоинспекции.
Донских водителей просят быть предельно осторожными на дорогах, особенно в непогоду. Нужно строго соблюдать ПДД, постоянно следить за скоростью и дистанцией. Нельзя совершать резкие маневры и отвлекаться на гаджеты.