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Боец MMA получил 8 лет за убийство родной сестры на Северном проспекте

Калининский районный суд огласил приговор в отношении Магомеда Магомедова, признанного виновным в убийстве родной сестры.

Об этом 4 февраля сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Трагедия произошла год назад в квартире на Северном проспекте. Суд установил, что 29 февраля 2024 года Магомедов в ходе ссоры не менее 28 раз ударил старшую сестру ножом. Смерть потерпевшей наступила на месте в результате острой массивной кровопотери.

Магомедов вину признал, раскаялся, сам явился в отдел полиции и сообщил об убийстве. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком 8 лет в ИК строгого режима.

Ранее «Фонтанка» писала, что убитая работала косметологом. Ее брат, судя по немногочисленным публикациям, увлекался ММА.