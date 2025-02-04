Боец MMA получил 8 лет за убийство родной сестры на Северном проспекте

Трагедия произошла год назад в квартире на Северном проспекте. Суд установил, что 29 февраля 2024 года Магомедов в ходе ссоры не менее 28 раз ударил старшую сестру ножом. Смерть потерпевшей наступила на месте в результате острой массивной кровопотери.