Организатору религиозной секты в Краснодаре дали 6,5 лет колонии

Приговор выслушал Алексей Леликов. С 1999 года он являлся членом общего собрания, а позже стал Председателем Комитета местной религиозной организации Свидетелей Иеговы. Организация с 2017 года считается экстремистской и запрещена на территории страны по решению Верховного Суда РФ.
Но подсудимый продолжал вести запрещенную деятельность. С октября 2020 года по март 2021 года он тайно через интернет организовывал собрания членов объединения. Участники изучали религиозную литературу, проводили выступления и богослужения.
Кроме того, подсудимый распространял идеи исключительности и превосходства последователей Свидетелей Иеговы. Он осуждал тех, кто не является приверженцами этой религии. Деятельность организации пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.
В суде Леликов вину не признал. Он назвал себя «борцом за веру». Но суд, рассмотрев материалы дела, счел вину Алексея Леликова доказанной.
«Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет 5 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с организацией и участием в общественных объединениях, группах на срок 5 лет, с ограничением свободы на срок 1 год», — сообщили в Объединенной пресс-службе судов региона.
Организатора секты взяли под стражу в зале суда. Приговор в законную силу пока не вступил.