Организатору религиозной секты в Краснодаре дали 6,5 лет колонии

«Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет 5 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с организацией и участием в общественных объединениях, группах на срок 5 лет, с ограничением свободы на срок 1 год», — сообщили в Объединенной пресс-службе судов региона.