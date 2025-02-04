Угрожали обыском. Пенсионер из Витебска перевел на счет аферистов около Br10 тыс

Спустя некоторое время заявителю в мессенджере позвонил якобы сотрудник правоохранительных органов. Неизвестный объяснил, что у потерпевшего появились проблемы с законом, поэтому в ближайшее время у него будет проведен обыск. Также лжесотрудник сказал, что обнаруженные незадекларированные деньги будут изъяты. Поверив звонившему, мужчина сделал все, о чем его попросили. Пенсионер направился в банк и перевел на «специальный счет» все накопления — около Br10 тыс. По факту мошенничества следователи возбудили уголовное дело.