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Режиссера Евгению Беркович отправили в колонию

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Режиссера Евгению Беркович, осужденную на 5 лет 7 месяцев лишения свободы по делу об оправдании терроризма при постановке пьесы «Финист ясный сокол», начали этапировать в колонию, сообщает Telegram-канал её группы поддержки.

Источник: © РИА Новости

«Только что стало известно, что сегодня Женю Беркович отправляют в колонию. Точно пока неизвестно, куда именно», — говорится в сообщении.

В группе поддержки драматурга Светланы Петрийчук уточняется, что по ней «подобной информации нет».

Апелляционный военный суд в конце декабря смягчил приговор Беркович до 5 лет и 7 месяцев, Петрийчук — до 5 лет и 10 месяцев. В начале июля 2-й Западный окружной военный суд приговорил обеих к шести годам колонии общего режима, а также на три года запретил им администрировать страницы в сети.

Как следует из решения апелляционной инстанции, суд исключил из приговора упоминание, что преступление было совершено группой лиц, а также устранил путаницу о том, кто выложил ролик с читкой пьесы на YouTube.

По версии следствия, драматург Петрийчук подготовила сценарий театральной пьесы «Финист ясный сокол», в котором содержатся признаки оправдания и пропаганды терроризма. Затем Беркович и Петрийчук совместно поставили пьесу, публично демонстрируя ее на различных фестивалях, в театрах, а также в интернете.

Спектакль повествует о женщинах, решивших виртуально выйти замуж за адептов радикального ислама и уехать к ним в Сирию. Спектакль, созданный в том числе на деньги министерства культуры, получил театральную премию «Золотая маска».

Беркович и Петрийчук вину не признают.