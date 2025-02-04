Режиссера Евгению Беркович отправили в колонию

Апелляционный военный суд в конце декабря смягчил приговор Беркович до 5 лет и 7 месяцев, Петрийчук — до 5 лет и 10 месяцев. В начале июля 2-й Западный окружной военный суд приговорил обеих к шести годам колонии общего режима, а также на три года запретил им администрировать страницы в сети.