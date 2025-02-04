Режиссера Евгению Беркович отправили в колонию

«Только что стало известно, что сегодня Женю Беркович отправляют в колонию. Точно пока неизвестно, куда именно», — говорится в сообщении.
В группе поддержки драматурга Светланы Петрийчук уточняется, что по ней «подобной информации нет».
Апелляционный военный суд в конце декабря смягчил приговор Беркович до 5 лет и 7 месяцев, Петрийчук — до 5 лет и 10 месяцев. В начале июля 2-й Западный окружной военный суд приговорил обеих к шести годам колонии общего режима, а также на три года запретил им администрировать страницы в сети.
Как следует из решения апелляционной инстанции, суд исключил из приговора упоминание, что преступление было совершено группой лиц, а также устранил путаницу о том, кто выложил ролик с читкой пьесы на YouTube.
По версии следствия, драматург Петрийчук подготовила сценарий театральной пьесы «Финист ясный сокол», в котором содержатся признаки оправдания и пропаганды терроризма. Затем Беркович и Петрийчук совместно поставили пьесу, публично демонстрируя ее на различных фестивалях, в театрах, а также в интернете.
Спектакль повествует о женщинах, решивших виртуально выйти замуж за адептов радикального ислама и уехать к ним в Сирию. Спектакль, созданный в том числе на деньги министерства культуры, получил театральную премию «Золотая маска».
Беркович и Петрийчук вину не признают.