В Омске из-за прорыва воды затопило две центральных улицы

Во вторник, 4 февраля, на Октябрьской произошла крупная коммунальная авария. Как сообщают в соцсетях местные жители, близ дома № 190 прорвало трубу, в результате чего из колодца начала течь вода.
На приложенных к постам фото и видео можно заметить, как поток воды покрывает проезжую часть. А в комментариях омичи уточняют, что вода попала и на перпендикулярную Октябрьской улицу Гусарова, покрыв не только саму дорогу, но и тротуары.
«В 12:40 сотрудники “Водоканала” произвели отключение для проведения работ на поврежденном трубопроводе. Работы будем проводить сегодня, 4 февраля. Проинформируем о ходе работ 5 февраля», — ответила омичам пресс-служба «Водоканала».
Для тех, у кого в квартирах пропала холодная вода, между детсадом № 375 и 13-й поликлиникой установили машину с бочкой.
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