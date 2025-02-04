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Крупный пожар на производстве под Екатеринбургом привел к загрязнению воздуха

Из-за пожара на производстве полиэтилена под Екатеринбургом в воздух попали бензол и ксилол.

Под Екатеринбургом в поселке Полеводство ранним утром 4 февраля произошел крупный пожар в ангаре по производству полиэтилена, площадь которого достигла 2,4 тысячи квадратных метров. Управление Роспотребнадзора в Свердловской области организовало исследования воздуха.

По ряду загрязняющих веществ выявлены превышения. Специалисты взяли пробы воздуха по элементам, характерным именно для такого типа возгораний, в двух точках — на улицах 3-й Яшмовой и Старожилов.

— В обеих точках отбора проб установлено превышение нормативов по показателям «бензол», «ксилол», «толуол», «этилбензол», «стирол». Гигиенические нормативы превышены незначительно: от 1,1 до 1,3 предельно допустимой концентрации, — сообщает пресс-служба свердловского Управления Роспотребнадзора.

Также на улице Старожилов зафиксировано превышение содержания углерода. Остальные показатели находятся в пределах нормы. Надзорное ведомство продолжает контролировать ситуацию в районе, где произошел пожар.

Отметим, 4 февраля в 13:37 представители ГУ МЧС по Свердловской области заявили о том, что открытое горение на полиэтиленовом производстве было ликвидировано. Пожарным предстоит завершить проливку и разборку сгоревших конструкций.

Ранее санврачи поделились рекомендациями с людьми, живущими недалеко от эпицентра пожара. Специалисты посоветовали оставаться дома, не открывать окна и больше пить.

пожары