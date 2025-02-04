Ущерб около 100 млн рублей: Мошенники обманули 18 человек на строительстве частных домов в Ленобласти

В Ленобласти выявили группу мошенников, которая обманывала местных жителей на строительстве частных домов. По предварительным данным, от их действий могли пострадать 18 человек, а общая сумма ущерба достигнуть порядка 100 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
Так, один из потерпевших заключил со строительной компанией договор на покупку участка в дачном партнерстве в Ломоносовском районе с подрядом на строительство дома. Он перевел фирме 10,5 млн рублей, а также отдал 3 млн рублей наличными. Но в срок дом так и не достроили. Мужчина пытался договориться с представителями компании, но это ни к чему так и не привело. Тогда он пошел в полицию.
— По той же схеме были обмануты еще трое человек более чем на 26 млн рублей. Вместо загородного дома они получили «недострой» и долги по многомиллионным кредитам, — добавили в пресс-службе.
По данному факту возбудили уголовное дело о мошенничестве. По адресам проживания предполагаемых сотрудников компании провели обыски. Изъятая документация позволяет предположить, что аферисты обманули еще как минимум 14 человек.