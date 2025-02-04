Ущерб около 100 млн рублей: Мошенники обманули 18 человек на строительстве частных домов в Ленобласти

Так, один из потерпевших заключил со строительной компанией договор на покупку участка в дачном партнерстве в Ломоносовском районе с подрядом на строительство дома. Он перевел фирме 10,5 млн рублей, а также отдал 3 млн рублей наличными. Но в срок дом так и не достроили. Мужчина пытался договориться с представителями компании, но это ни к чему так и не привело. Тогда он пошел в полицию.