Три больницы заплатят 5,6 млн новосибирцам за смерть новорожденного

В Новосибирской области с трех больниц взыскали 5,6 миллионов рублей за смерть новорожденной девочки. Информация появилась на сайте Карасукского районного суда 4 февраля.
Трагедия произошла в 2021 году. Женщина ожидала рождение второго ребенка. Беременность протекала у нее удовлетворительно. Когда начались роды, сибирячка была принята в отделение ГБУЗ НСО «Баганская ЦРБ». Там врачи направили женщину на кесарево. Однако из-за отсутствия анестезиолога-реаниматолога операцию провести было невозможно. В итоге роженицу пришлось в два этапа санавиацией доставлять в Новосибирскую областную клиническую больницу через Карасукскую больницу.
Как уточнили в суде, по прибытию в Карасукскую ЦРБ женщине не проводили диагностику, не смотря на жалобы. А когда сибирячку отправили в ГНОКБ, то в документе врачи и вовсе написали написали, что жалоб у пациентки нет.
Когда уже роженице провели кесарево, то сразу же новорожденную малышку увезли, не показав матери. На следующий день девочка умерла.
Родители погибшего ребенка обратились в суд с иском о возмещении ущерба с больниц за некачественно оказание медицинских услуг. Служители Фемиды встали на строну сибиряков и взыскали с трех ГБУЗ НСО 5,6 миллионов.
Глеб ИВАНОВСКИЙ.