Три больницы заплатят 5,6 млн новосибирцам за смерть новорожденного

Трагедия произошла в 2021 году. Женщина ожидала рождение второго ребенка. Беременность протекала у нее удовлетворительно. Когда начались роды, сибирячка была принята в отделение ГБУЗ НСО «Баганская ЦРБ». Там врачи направили женщину на кесарево. Однако из-за отсутствия анестезиолога-реаниматолога операцию провести было невозможно. В итоге роженицу пришлось в два этапа санавиацией доставлять в Новосибирскую областную клиническую больницу через Карасукскую больницу.