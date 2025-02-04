В Уфе 192 дома остались без холодной воды

Как сообщает пресс-служба ГУП «Уфаводоканал», водоснабжение отключено на улицах Некрасова, Пулеметной, первой Нагорной, Нечаева, Грузинской, Авиаторской, Павловской, Пугачева и Абаканском переулке.
Время ликвидации утечки не уточняется.
192 частных дома в микрорайоне Южный остались без холодной воды из-за аварии на трубопроводе.
Как сообщает пресс-служба ГУП «Уфаводоканал», водоснабжение отключено на улицах Некрасова, Пулеметной, первой Нагорной, Нечаева, Грузинской, Авиаторской, Павловской, Пугачева и Абаканском переулке.
Время ликвидации утечки не уточняется.