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В Уфе 192 дома остались без холодной воды

192 частных дома в микрорайоне Южный остались без холодной воды из-за аварии на трубопроводе.

Источник: Reuters

Как сообщает пресс-служба ГУП «Уфаводоканал», водоснабжение отключено на улицах Некрасова, Пулеметной, первой Нагорной, Нечаева, Грузинской, Авиаторской, Павловской, Пугачева и Абаканском переулке.

Время ликвидации утечки не уточняется.

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