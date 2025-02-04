Ученика, которого ранили ножом в гимназии Екатеринбурга, отпустили домой

По информации региональных управлений МВД и СК, драка между 13-летними подростками произошла из-за оскорблений, а когда потерпевший увидел в руках у оппонента «кнопочный колюще-режущий предмет», попытался убежать, но не успел. Оба гимназиста, равно как и их семьи, на учетах в полиции не состояли.