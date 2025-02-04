Ученика, которого ранили ножом в гимназии Екатеринбурга, отпустили домой

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 фев — РИА Новости. Школьника, которого ранили ножом в гимназии Екатеринбурга, отпустили домой, за ним будут наблюдать врачи по месту жительства, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного минздрава.
«Школьник, получивший ножевое ранение, осмотрен специалистами в приемном отделении больницы и отправлен домой под наблюдение специалистов по месту жительства», — сказал собеседник агентства.
По данным региональной прокуратуры, днем во вторник между двумя семиклассниками гимназии № 205 произошел конфликт, в результате чего ребенок достал острый предмет и ударил им одноклассника в область лопатки, причинив колото-резаную рану. Пострадавший госпитализирован в больницу № 9, его состояние оценивалось как удовлетворительное.
По информации региональных управлений МВД и СК, драка между 13-летними подростками произошла из-за оскорблений, а когда потерпевший увидел в руках у оппонента «кнопочный колюще-режущий предмет», попытался убежать, но не успел. Оба гимназиста, равно как и их семьи, на учетах в полиции не состояли.
Как ранее добавляли местные власти, подростку ранили спину ножом, однако серьезных травм, к счастью, он не получил. Рамка металлодетектора на входе в гимназию стояла и работала, правоохранители проверили ЧОП, но не нашли нарушений, заявляли также в горадминистрации.