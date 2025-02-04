Казахстанцев предупредили о новом виде обмана

На самом деле это фишинговый сайт, и все данные, которые вы введете при оплате, попадут в руки злоумышленников. Таким образом, вы не только потеряете деньги, но и передадите свои личные сведения, включая логины, пароли, номера карт и CVC-коды, абсолютно неизвестным вам людям.