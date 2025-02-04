СМИ: в Петрозаводске из окна выпал глава управления ФАС по Карелии

Артур Пряхин стал руководителем карельского УФАС в 2014 году. До этого он работал в лесопромышленных предприятиях республики. В 1997—2011 годах работал в МВД. Службу закончил на должности главы управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД по республике Карелия, имел звание подполковника милиции в отставке.