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В Челябинской области пьяный водитель после погони подрался с госавтоинспекторами

В Челябинской области пьяный водитель после погони подрался с госавтоинспекторами, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: РИА "Новости"

Все произошло в Кыштыме. Ночью экипаж ДПС обратил внимание на легковой автомобиль Datsun. Водитель проигнорировал требование об остановке и попытался скрыться. Инспекторы начали преследования.

Уходя от погони, злоумышленник не справился с управлением, врезался в дорожный знак, а выбравшись из салона, мужчина бросился бежать, но был задержан, хотя и оказал сопротивление полицейским.

Как оказалось, за рулем находился 36-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения.

Установлено, что он уже был лишен прав и срок наказания еще не истек. Нарушитель привлечен к административной ответственности сразу по трем статьям. Также ему грозит уголовная ответственность за повторное управление транспортным средством в пьяном виде.