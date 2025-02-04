В Стерлитамаке двое бывших сотрудников полиции вынудили мужчину продать авто и отдать деньги им

В минувшем августе в отделение полиции был доставлен местный житель, он был очевидцем похищения человека. Заместитель начальника отдела уголовного розыска и заместитель начальника полиции (по оперативной работе) городского МВД избили мужчину и убедили его, что он является соучастником преступления. Они предложили мужчине за деньги освободить его от уголовной ответственности. Стоит отметить, что законных оснований для подозрения мужчины в совершении преступления у полицейских не было.