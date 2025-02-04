В Стерлитамаке двое бывших сотрудников полиции вынудили мужчину продать авто и отдать деньги им

В башкирском городе Стерлитамак предстанут перед судом двое бывших сотрудников полиции. Об этом рассказали пресс-службы прокуратуры и Следственного комитета республики.
В минувшем августе в отделение полиции был доставлен местный житель, он был очевидцем похищения человека. Заместитель начальника отдела уголовного розыска и заместитель начальника полиции (по оперативной работе) городского МВД избили мужчину и убедили его, что он является соучастником преступления. Они предложили мужчине за деньги освободить его от уголовной ответственности. Стоит отметить, что законных оснований для подозрения мужчины в совершении преступления у полицейских не было.
Опасаясь уголовного преследования, потерпевший продал свою Hyundai Sonata знакомому злоумышленников за 200 тысяч рублей при ее стоимости примерно в 350 тысяч. Вырученные деньги обвиняемые забрали и разделили между собой поровну.
Преступление выявили оперативники подразделения собственной безопасности МВД. Обвиняемых уволили со службы. На них завели уголовное дело по статьям «Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия, группой лиц по предварительному сговору, из корыстной заинтересованности» и «Мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения». Материалы дела направлены в Стерлитамакский городской суд для рассмотрения по существу. Обвиняемые находятся под подпиской о невыезде.
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