Швед: уровень преступности в Беларуси достиг исторического минимума

МИНСК, 4 фев — Sputnik. Уровень преступности в Республике Беларусь достиг своего исторического минимума, в 2024 году произошло снижение преступности на 14% по сравнению с предыдущим годом, такие данные сообщил генпрокурор Андрей Швед.
Сегодня генерального прокурора принял с докладом президент Беларуси Александр Лукашенко.
«В прошлом году уровень преступности по сравнению с 2023 годом снизился на 14% и достиг своего исторического минимума», — сообщил Швед журналистам после доклада главе государства.
По словам генпрокурора, снижение преступности произошло по таким тяжким и особо тяжким видам преступлений, как убийства, а также другие преступления против жизни и здоровья. Также фиксируется уменьшение числа краж.
Отмечая снижение уровня преступности, Швед при этом подчеркнул, что есть тенденции, которые требуют особого внимания как со стороны правоохранительного блока, так и других ведомств.
В первую очередь, по словам генпрокурора, это киберпреступность.
«Необходимо усилить работу с населением и объяснять людям каждый день, чтобы они не вступали ни в какие разговоры, контакты с незнакомыми людьми», — сказал Швед.
По его словам, мошенники очень быстро внедряют в свои преступные схемы разные виды манипуляций, что бы достигнуть одной единственной цели — выманить деньги.
Швед также отметил, что еще одним важным направлением деятельности прокуратуры являются вопросы безопасностью детей.
«В 2024 году возросло число детей, которые погибли от разных внешних причин», — сказал Швед, подчеркнув, что над этой проблемой должны работать все — и родители, и педагоги, и общество в целом.