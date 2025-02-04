Появились новые подробности о взрыве в ЖК «Алые паруса» в Москве

Изначально сообщалось об одном погибшем, еще четверых доставили в больницы в тяжелом состоянии. Как впоследствии уточнил столичный главк СК России, несмотря на предоставленную помощь, один из пострадавших умер в медицинском учреждении. Им оказался основатель добровольческого батальона в ДНР Армен Саркисян.