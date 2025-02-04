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Появились новые подробности о взрыве в ЖК «Алые паруса» в Москве

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Взрыв в ЖК «Алые паруса» на северо-западе Москвы, в результате которого погиб основатель добровольческого батальона в ДНР Армен Саркисян, мог устроить террорист-смертник, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

Источник: РИА "Новости"

«Подрыв в доме в ЖК “Алые паруса” мог совершить террорист-смертник», — сказал собеседник агентства.

В понедельник утром в жилом комплексе «Алые паруса» на Авиационной улице прогремел взрыв: сработало неустановленное взрывное устройство, которое заложили в лифтовом холле высотки. По словам представителя экстренных служб, его мощность составила порядка 300 граммов в тротиловом эквиваленте.

Изначально сообщалось об одном погибшем, еще четверых доставили в больницы в тяжелом состоянии. Как впоследствии уточнил столичный главк СК России, несмотря на предоставленную помощь, один из пострадавших умер в медицинском учреждении. Им оказался основатель добровольческого батальона в ДНР Армен Саркисян.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», «Убийство» и «Незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств».