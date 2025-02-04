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4 февраля в Сызрани произошло второе за день смертельное отравления газом

В этот же день отравившаяся газом жительница Самары осталась жива.

Во вторник, 4 февраля ГУ МЧС России по Самарской области сообщило ещё о двух отравлениях угарным газом за этот день — в Самаре и Сызрани.

В Самаре в квартире жилого дома на улице Каховской отравилась угарным газом 70-летняя женщина. К счастью, пенсионерка осталась жива. Информация о случившемся поступила в экстренные службы в 11:50.

А вот в Сызрани от угарного газа погиб уже второй человек за этот день — в квартире дома на улице Кадровой от отравления угарным газом скончалась 54-летняя женщина. Об этом стало известно в 13:33.

Предварительные причины отравлений угарным газом — нарушение правил эксплуатации газового оборудования.

Ранее сообщалось, что сегодня, в Сызрани, в квартире дома на улице Красильникова от отравления угарным газом погиб 25-летний мужчина, 23-летнюю девушку удалось спасти.