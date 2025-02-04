В Татарстане мошенники угрожают госизменой для вымогательства денег

Преступники под видом сотрудников ФСБ, МВД и следственного комитета просят предоставить доступ к банковской информации. В противном случае — угрожают государственной изменой, чтобы человек начал паниковать и слепо следовал всем указаниям мошенников. Только за последнюю неделю четыре жителя Чистополя повелись на подобную схему. Как молодые люди, так и пенсионеры перевели на счета мошенников от 27 тысяч до 1,3 миллиона рублей.