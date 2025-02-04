В Татарстане мошенники угрожают госизменой для вымогательства денег

В МВД Татарстана рассказали о том, что участились случаи телефонных мошенничеств, когда аферисты звонят жертвам и заявляют о переводе с их счетов денег в недружественные страны.
Преступники под видом сотрудников ФСБ, МВД и следственного комитета просят предоставить доступ к банковской информации. В противном случае — угрожают государственной изменой, чтобы человек начал паниковать и слепо следовал всем указаниям мошенников. Только за последнюю неделю четыре жителя Чистополя повелись на подобную схему. Как молодые люди, так и пенсионеры перевели на счета мошенников от 27 тысяч до 1,3 миллиона рублей.
Если незнакомцы запрашивают ваши персональные данные под любым предлогом, то нужно завершить разговор. О таких схемах следует рассказать родственникам и знакомым. Нельзя также переводить деньги на неизвестные счета, напоминают в пресс-службе МВД Татарстана.
Ранее в Казани иностранка хотела пойти на свидание, но нарвалась на мошенников.