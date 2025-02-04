Все школы Екатеринбурга ждут проверки после поножовщины в гимназии № 205. Мэр города Алексей Орлов запустил проверку средств безопасности во всех учебных заведениях города, об этом он сообщил в своем Telegram канале. По его словам, необходимо разобраться, как стало возможным, что в гимназию был пронесен нож.
— Дал поручение проверить работу охранных предприятий, а также исправность технических средств безопасности — камер наблюдения, систем оповещения, стационарных металлодетекторов, — сообщил глава города.
Напомним, что днем 4 февраля в гимназии № 205 произошел конфликт между двумя учениками. Семиклассник ударил сверстника ножом в спину. Известно, что удар пришелся в область лопатки. Раненого мальчика госпитализировали. Сейчас его состояние удовлетворительное и гимназиста отправили домой.
Следственный комитет и прокуратура заинтересовались делом. В гимназию организован выезд, и проводится процессуальная проверка.