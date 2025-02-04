Все школы Екатеринбурга ждут проверки после поножовщины в гимназии № 205. Мэр города Алексей Орлов запустил проверку средств безопасности во всех учебных заведениях города, об этом он сообщил в своем Telegram канале. По его словам, необходимо разобраться, как стало возможным, что в гимназию был пронесен нож.