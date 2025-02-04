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Все школы Екатеринбурга ждут проверки после поножовщины в гимназии № 205

Мэр города Алексей Орлов поручил проверить техническую безопасность в учебных заведениях.

Источник: Комсомольская правда

Все школы Екатеринбурга ждут проверки после поножовщины в гимназии № 205. Мэр города Алексей Орлов запустил проверку средств безопасности во всех учебных заведениях города, об этом он сообщил в своем Telegram канале. По его словам, необходимо разобраться, как стало возможным, что в гимназию был пронесен нож.

— Дал поручение проверить работу охранных предприятий, а также исправность технических средств безопасности — камер наблюдения, систем оповещения, стационарных металлодетекторов, — сообщил глава города.

Напомним, что днем 4 февраля в гимназии № 205 произошел конфликт между двумя учениками. Семиклассник ударил сверстника ножом в спину. Известно, что удар пришелся в область лопатки. Раненого мальчика госпитализировали. Сейчас его состояние удовлетворительное и гимназиста отправили домой.

Следственный комитет и прокуратура заинтересовались делом. В гимназию организован выезд, и проводится процессуальная проверка.