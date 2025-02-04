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В Волгоградской области приставы и адвокат обвиняются в фальсификации доказательств

Они признаны виновными по ч. 2 ст. 303 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, а также ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 159 УК РФ (пособничество в мошенничестве).

Установлено, что с марта 2022 года по февраль прошлого года ведущие дознаватели Волжского отдела судебных приставов ГУ ФССП по региону фальсифицировали доказательства по расследуемым уголовным делам.

Так, в документах они указывали ложные сведения об участии в деле знакомого адвоката, соответствующие данные представляли в ведомство, а вырученные средства распределяли между собой.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Волгоградской области, суд приговорил бывших дознавателей к 2 годам 2 месяцам лишения свободы со штрафом 30 тыс. рублей каждому. Их также на 3 года лишили права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти.

Адвоката суд приговорил к 2 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 80 тысяч рублей. Его взяли под стражу в зале суда.

Судебное решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.