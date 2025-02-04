В Волгоградской области приставы и адвокат обвиняются в фальсификации доказательств

Установлено, что с марта 2022 года по февраль прошлого года ведущие дознаватели Волжского отдела судебных приставов ГУ ФССП по региону фальсифицировали доказательства по расследуемым уголовным делам.
Так, в документах они указывали ложные сведения об участии в деле знакомого адвоката, соответствующие данные представляли в ведомство, а вырученные средства распределяли между собой.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Волгоградской области, суд приговорил бывших дознавателей к 2 годам 2 месяцам лишения свободы со штрафом 30 тыс. рублей каждому. Их также на 3 года лишили права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти.
Адвоката суд приговорил к 2 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 80 тысяч рублей. Его взяли под стражу в зале суда.
Судебное решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.