Участникам смертельной драки в Сысерти просят назначить от 17 до 19 лет

Кирилл Стародуб, Сердар Реджепов, Рамиль Садыков, Дмитрий Осадчий, Иман Мамедов, Станислав Новосёлов, Александр Султанов, Владислав Старков, Андрей Казанцев обвиняются в совершении преступлений по п.п. «ж», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство из хулиганских побуждений, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «ж», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Покушение на убийство двух и более лиц).