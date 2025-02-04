Участникам смертельной драки в Сысерти просят назначить от 17 до 19 лет

На скамье подсудимых девять человек.
Как сообщает пресс-служба Свердловского областного суда, драка произошла в букмекерской конторе «БетБум» 2 апреля 2023 года. Поводом стал конфликт между двумя местными жителями Константином Стародубом и Андраником Ферре.
По версии следствия, Стародуб собрал своих знакомых и решился на убийство. Встреча была назначена в букмекерской конторе.
В итоге Стародуб со знакомыми устроили драку, в результате которой один человек был убит, еще трое получили травмы различной степени тяжести.
Кирилл Стародуб, Сердар Реджепов, Рамиль Садыков, Дмитрий Осадчий, Иман Мамедов, Станислав Новосёлов, Александр Султанов, Владислав Старков, Андрей Казанцев обвиняются в совершении преступлений по п.п. «ж», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство из хулиганских побуждений, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «ж», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Покушение на убийство двух и более лиц).
Сторона обвинения просила назначить обвиняемым наказание в виде от 17 до 19 лет лишения свободы в зависимости от степени участия в преступлениях. Подсудимые признали вину частично.
Приговор огласят 3 марта.
«МК-Урал» ранее писал, что в Сысерти поздним вечером 2 апреля в помещении, где есть бильярдный зал и букмекерская контора, произошла массовая драка.
В ходе драки погиб мужчина 1986 года рождения. Произошедший криминальный эпизод не имел признаков межнационального конфликта.