Ричмонд
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лже-сотрудники банка обманули шымкентцев на 15 млн тенге

Суд вынес приговор.

В Шымкенте задержали мошенников, которые обещали знакомым полностью закрыть задолженности перед казахстанскими банками, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Безработные 45-летняя женщина и 43-летний мужчина, представившись сотрудниками банка, обманули девять человек. Жертвы имели задолженности на сумму 26 миллионов тенге.

Заверяя, что в банках есть доверенный сотрудник, который сможет полностью закрыть их долг, мошенники предложили потерпевшим открыть депозит в тех же банках на половину суммы задолженности (15 миллионов тенге).

Люди обратились в правоохранительные органы, когда их мечты не исполнились в обещанные сроки.

Суд приговорил женщину к шести годам тюрьмы, мужчину — к трём годам и шести месяцам. Также они будут возмещать 15 миллионов тенге пострадавшим по исполнительному производству.