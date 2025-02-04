12-летний футболист сломал позвоночник во время игры в Петербурге

Игра в футбол закончилась для 12-летнего мальчика из Петербурга на больничной койке. Инцидент произошел еще 26 января. Тогда на стадионе в Приморском районе во время игры в юного футболиста врезался другой спортсмен из команды соперников. Несколько дней после этого мальчик мучился от боли в спине и онемения живота. И только 2 февраля ему вызвали скорую помощь. В больнице выяснилось, что у ребенка сломан позвоночник. Об этом пишет АН «Оперативное прикрытие».