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12-летний футболист сломал позвоночник во время игры в Петербурге

В мальчика врезался ребенок из команды соперников.

Источник: Комсомольская правда

Игра в футбол закончилась для 12-летнего мальчика из Петербурга на больничной койке. Инцидент произошел еще 26 января. Тогда на стадионе в Приморском районе во время игры в юного футболиста врезался другой спортсмен из команды соперников. Несколько дней после этого мальчик мучился от боли в спине и онемения живота. И только 2 февраля ему вызвали скорую помощь. В больнице выяснилось, что у ребенка сломан позвоночник. Об этом пишет АН «Оперативное прикрытие».

— В минувшее воскресенье на скорой помощи мальчика увезли в Детскую больницу № 2 святой Марии Магдалины. Врачи выявили у него компрессионный перелом девятого грудного позвонка, — уточнил источник.

А еще один юный футболист получил травму 3 февраля на тренировке в спортивном комплексе на Гражданском проспекте. Тогда 13-летний мальчик получил удар по ноге. После осмотра медики диагностировали ушиб правой голени.

несчастный случай