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Автомобиль с четырьмя сибиряками провалился под лед в Бурятии

Водитель выехал на неокрепший лед Байкала.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Бурятии очередной автомобиль ушел под воду. Как сообщили КП-Иркутск в МЧС республики, случилось все 3 февраля 2025 вблизи населенного пункта Катково в Прибайкальском районе.

Водитель легковушки выехал на неокрепший лед Байкала, в этот момент в салоне находилось три пассажира. К счастью, всем удалось выбраться и самостоятельно добраться до берега. За помощью никто не обращался.

— Сейчас передвигаться по поверхности водоема на транспорте крайне опасно. Мы настоятельно рекомендуем всем воздержаться от выезда на лед Байкала до установления прочного льда, — сообщил главный государственный инспектор по маломерным судам Республики Бурятия Николай Зайцев.

В это время рыбаков экстренно эвакуируют со льда у западного побережья Байкала. Связано это с многочисленными трещинами. Лед «рвется» и делится на мелкие поля у мыса Кадильного и в районе поселка Большое Голоустное.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что льдина с четырьмя сибиряками откололась от берега Байкала в Иркутском районе.